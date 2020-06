Anleger sollten den steigenden Kursen nicht hinterherlaufen, sondern einen Rücksetzer abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Nio-Aktie sei nur als kleine Depotbeimischung geeignet. (Analyse vom 04.06.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

5,34 EUR +7,66% (04.06.2020, 14:22)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

5,60 USD +19,15% (03.06.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Konzept scheine aufzugehen. Nio habe im Mai 2020 3.436 Autos ausgeliefert. Ein Plus von 215,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem scheine das Akku-Konzept von Nio anzukommen. Die Nio-Aktie mache einen Satz nach oben.Durch die guten Verkaufszahlen im Mai habe Nio im laufenden Jahr insgesamt 10.429 absetzen können. "Im Mai haben wir in unserer Geschichte rekordhohe monatliche Lieferungen erzielt", habe William Bin Li, Vorsitzender und Geschäftsführer von Nio gesagt.Für die nächsten Monate gebe sich Nio-Finanzvorstand Steven Feng zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass wir das Lieferziel für das zweite Quartal 2020 erreichen und gleichzeitig die Bruttomarge kontinuierlich verbessern und den Betriebsverlust verringern werden."Neben den guten Verkaufszahlen scheine auch Nio mit seinem Akku-Konzept anzukommen. Statt an die Steckdose zu fahren, müssten die Autos von Nio in eine Art Box. In dieser werde der komplette Akku eines Nio-Fahrzeugs getauscht. Der Akkuwechsel dauere im Schnitt knapp drei Minuten. Das entspreche in etwa dem Tankvorgang eines Verbrennungsautos. Zum Vergleich: Ein Ladevorgang eines Elektroautos benötige mindestens 20 Minuten, um eine Batteriekapazität von 80 Prozent wieder zu erlangen.Mit dem EC6, einem Elektro-Coupé-SUV, habe Nio ein weiteres Modell auf die Straße gebracht. Die Auslieferungen sollten im Juli 2020 starten. Die E-Autos fertige Nio nicht selbst, sondern würden im Auftrag des Partners, der Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC), gebaut.DER AKTIONÄR erwarte, dass die chinesische Regierung im Jahresverlauf die Konjunktur anschieben werde. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität stünden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der To-do-Liste.Die Nio-Aktie habe nach der Geldspritze durch verschiedene Investoren und die insgesamt guten Zahlen bereits deutlich Boden gut gemacht. Nio bleibe spannend, jedoch extrem spekulativ.