Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Reihe der Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen würden, werde um zwei prominente Namen länger. Sowohl Nintendo also auch die PlayStation-Sparte von Sony würden bis auf Weiteres keine Geräte mehr in dem Land verkaufen. Auch die in Russland wichtigen Spiele-Stores der Unternehmen könnten nicht mehr genutzt werden.Sony habe mitgeteilt, dass das Unternehmen keinerlei Konsolen oder Software nach Russland liefern werde. Auch der hauseigene PlayStation Store sei für russische Nutzer nicht mehr erreichbar.Im Nintendo-E-Shop könnten bereits seit vergangener Woche keine Spiele mehr aus Russland heraus erworben werden. Dies scheine allerdings keine Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu sein, sondern technische Gründe zu haben: Der von Nintendo verwendete Zahlungsdienst habe die Verarbeitung von Zahlungen in Rubel eingestellt.Auch den Lieferstopp bei den Konsolen würden die Japaner in einem Statement auf die "erhebliche Volatilität der Logistik des Versands und der Verteilung physischer Güter" zurückführen.Die wirtschaftlichen Folgen aus dem Russland-Rückzug dürften für beide Unternehmen überschaubar sein.Auch "Der Aktionär" bleibt sowohl von Nintendo als auch von Sony überzeugt. Investierte Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 10.03.2022)