Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (31.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Nintendo Switch sei eine Erfolgsgeschichte: Bislang seien über 52 Millionen Einheiten verkauft worden - das seien mehr als vom legendären Super Nintendo. Der Spielmacher erhöhe daraufhin seine Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2020, aber bleibe selbst dann noch unter den Erwartungen der Analysten. Der japanische Titel quitiere die Quartalszahlen deshalb mit einem Minus.Wegen der weiterhin verhaltenen Prognose der Japaner würden Zweifel laut, ob die Switch-Konsole das Nachfrageniveau aufrechterhalten könne. Insbesondere zum Jahresende, wenn die großen Rivalen Sony und Microsoft ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen möchten.Ein Lichtblick sei der weltweit boomende Mobile-Gaming-Sektor. Mit Mario Kart Tour hätten die Japaner einen Hit geliefert: Im ersten Monat nach Launch sei das Game 124 Millionen Mal gedownloadet worden. Der Mobile-Bereich sei voraussichtlich für mehr als eine Milliarde Yen vom Konzernumsatz verantwortlich - angesichts der hohen Erwartungen im Voraus und starken Downloadzahlen sei dies aber zu wenig.Die Nintendo-Aktie halte sich wacker über der 200-Tage-Linie und könne so den Trend aufrechterhalten. Die aktuellen Zahlen würden die Investoren enttäuschen, aber 2020 hätten die Japaner noch einige heiße Eisen im Feuer: Für die bisher 16 Millionen Mal verkauften neuen Pokémon-Spiele würden kostenpflichtige digitale Zusätze kommen und mit dem neuen Animal Crossing-Titel stehe Ende März ein heißerwarteter Publikumsliebling in den Startlöchern. Eine neue verbesserte Switch-Version sei für dieses Jahr aber nicht geplant.Langfristige Anleger setzen im Gaming-Markt eher auf die US-Entwickler Activision Blizzard und Take-Two, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Denn der China-Erfolg der Switch - vier Millionen Einheiten bis Ende März - scheine bei einem 20er-KGV von 22 größtenteils eingepreist. Kurzfristig orientierte Trader könnten den Aufsetzer auf der 200-Tage-Linie nutzen und auf einen Rebound nach den Zahlen spekulieren. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link