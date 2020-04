Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Überall auf der Welt würden die Leute zu Hause sitzen und möchten eine Nintendo Switch haben. Nun frage Nintendo bei den Lieferanten eine Erhöhung der Produktionsmenge an. Im Vergleich zur vorherigen Planung möchten die Japaner 20 Prozent mehr Konsolen herstellen lassen. Dabei sei die Coronapandemie sowohl Fluch als auch Segen.In den USA und Japan sei die Nintendo Switch vorerst ausverkauft. Trotzdem wolle der Konzern nach geschätzten 19,5 Millionen verkauften Konsolen dieses Geschäftsjahr bis März 2021 22 Millionen Geräte verkaufen. Genaue Zahlen zum abgelaufenen und Ausblicke zum laufenden Geschäftsjahr präsentiere Nintendo am 7. Mai.Laut mit der Sache vertrauten Personen habe Big N vor den Lockdowns für das vierte Lebensjahr der Nintendo Switch mit rund 18 Millionen Geräten gerechnet. Nun sei auch dank Animal Crossing die Zahl noch oben korrigiert worden.Ob dieses Ziel erreicht werden könne, sei aber fraglich. Insider würden an der schnellen Verfügbarkeit gewisser Komponenten wie Speicherchips zweifeln. Diese seien schon vor der Coronakrise sehr gefragt gewesen und die Nachfrage sei wegen des derzeit anziehenden Bedarfs nach Unterhaltungselektronik weiter gestiegen.Im Lebenszyklus einer Videospielkonsole sei das von Nintendo beschlossene Ziel ungewöhnlich. Denn selbst von der erfolgreichen Wii (106 Millionen verkauft) sei im vierten Lebensjahr die Produktion gedrosselt worden. Selbst der Konkurrent Sony habe die Produktionsmenge für seine neue Playstation 5 (geplanter Start im Herbst 2020) schon zurückgefahren. Für Nintendos Aktie seien das alles gute Nachrichten: Die Erfolgsstory der Switch werde weitergehen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp aber auf 37 Euro nach, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Nintendo-Aktie. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link