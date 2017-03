Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

205,02 EUR -2,37% (08.03.2017, 09:24)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (08.03.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.

Die Erwartungen an die neue portable Konsole Switch von Nintendo seien hoch gewesen: Offenbar komme das Produkt in Europa und Amerika bisher hervorragend an. Der Game-Hersteller gebe sich zeige sich begeistert - auch die Aktionäre dürften sich über erste positive Impulse bei der Nintendo-Aktie freuen.

In den letzten Handelstagen habe der japanische Titel die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke durchbrechen und damit ein erstes Kaufsignal liefern können. Falle die nächste Hürde im Bereich von 210,00 Euro, dürfte es das Papier weiter nach oben treiben.

Risikobewusste Neueinsteiger sollten trotz der ersten positiven Impulse das nächste Kaufsignal abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten bei der Nintendo-Aktie dabei bleiben - jedoch den Stopp bei 172,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 08.03.2017)