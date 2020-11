Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.So schnell könne es gehen: Spekulationen über ein Scheitern des Deals mit General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) würden die Aktie des Start-ups Nikola am Mittwoch wieder zweistellig einbrechen lassen. Noch am Dienstag habe die Hoffnung auf einen zeitnahen Abschluss der Kooperation für deutliche Kursgewinne gesorgt. Nun würden Aussagen von CEO Mark Russel selbst für Panik sorgen.Der Nikola-Chef habe in der CNBC-Sendung "Mad Money" with Jim Cramer keine Bestätigung des zwei Milliarden Dollar schweren Deals mit GM geliefert. Beide Seiten könnten nach wie vor von der Vereinbarung zurücktreten, wenn sie nicht bis 3. Dezember finalisiert worden sei.Russel habe zudem nicht darüber spekulieren wollen, was Konzerngründer Trevor Milton, der nach den Betrugsvorwürfen des Shortsellers Hindenburg Research im September als Executive Chairman zurückgetreten sei, mit seinen Anteilen machen werde. Für den 24-Prozent-Anteil von Milton ende die Lock-up-Periode am 1. Dezember. Am Markt herrsche die Angst, dass er in großem Stil Aktien verkaufen werde.Die Nikola-Aktie bleibt ein Zocker-Papier, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link