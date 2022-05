Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (05.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei die Nikola-Aktie deutlich unter die Räder gekommen. Am Donnerstag springe der Aktienkurs des Elektro-LKW-Bauers aber zeitweise deutlich nach oben. Für Rückenwind würden dabei neben Aussagen zum Produktionsstart der Wasserstoff-Version Nikola Tre auch die heute veröffentlichten, guten Quartalszahlen sorgen.Aus fundamentaler Sicht sei im ersten Quartal ein bereinigter Verlust je Aktie von 0,21 USD zu Buche gestanden. Analysten hätten im Vorfeld mit einem Verlust je Aktie von 0,27 USD gerechnet. Noch deutlicher habe Nikola die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen: Hier seien 1,9 Mio. USD in den Büchern gestanden, prognostiziert worden seien hingegen Erlöse von 0,1 Mio. USD.Zudem sehe sich der LKW-Bauer auf Kurs, bei den Auslieferungen das Jahresziel von 300 bis 500 batterieelektrischen Nikola Tre zu erreichen. Außerdem wolle Nikola im laufenden Geschäftsjahr mindestens zwei Tankstellenpartner in Kalifornien gewinnen und mit dem Bau eines Wasserstoffproduktionszentrums in Arizona beginnen.Bei Elektro-LKW-Bauer Nikola habe sich im ersten Quartal einiges getan: Am 21. März sei die Serienproduktion der Batterie-Version des Nikola Tre gestartet, im April seien die ersten elf verkaufsfähigen LKWs an die Händler ausgeliefert und zusätzlich 134 Bestellungen für den batterieelektrischen Nikola Tre eingesammelt worden.An der Börse kämen die Zahlen gut an. Aus Sicht des "Aktionärs" sei die Nikola-Aktie aufgrund der hohen Bewertung (Der Marktkapitalisierung von 3,1 Mrd. USD stehe ein geschätzter Jahresumsatz 107 Mio. USD gegenüber) weiter kein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link