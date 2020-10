Börsenplätze Nikola-Aktie:



20,70 EUR +0,49% (02.10.2020, 22:26)



20,70 USD +0,49% (02.10.2020, 22:26)



US6541101050



A2P1CV



NKLA



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (04.10.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das Papier des krisengeplagten E-Mobility-Anbieters habe am Freitag dem schwachen Gesamtmarkt getrotzt und an die dynamische Gegenbewegung der vergangenen Tage angeknüpft. Das beherrschende Thema seien weiterhin die laufenden Verhandlungen über den Einstieg von GM.Anfang September hätten die beiden Unternehmen Pläne bekanntgegeben, wonach GM für 2 Mrd. USD rund 11% der Nikola-Anteile übernehme. Der Deal sollte eigentlich in dieser Woche abgeschlossen werden, doch es werde nach wie vor verhandelt. Der Grund seien massive Vorwürfe von Hindenburg Research, die u.a. einen 60%-igen Kursrutsch der Nikola-Aktie und den Rücktritt von CEO Trevor Milton zur Folge gehabt hätten.Anfangs sei befürchtet worden, dass GM einen Rückzieher machen könnte. Aber mittlerweile gebe es laut Insidern Gespräche darüber, ob der US-Autobauer womöglich einen größeren Anteil an Nikola übernehme. Zudem gehe es um Garantien, damit der GM-Anteil im Falle eine Kapitalerhöhung von Nikola nicht verwässert werde.