33,30 EUR +1,52% (27.08.2020, 17:50)



39,60 USD +2,01% (27.08.2020, 17:39)



US6541101050



A2P1CV



NKLA



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktie sei nach dem IPO förmlich durch die Decke gegangen. Die Stimmung der Anleger sei jedoch zügig abgekühlt und habe die anfänglichen Gewinne schnell verpuffen lassen. Zudem habe der Truck-Entwickler in den vergangenen Tagen weiterer Rücksetzer verkraften müssen. Auch aus charttechnischer Sicht gebe es erstmal noch keinen Grund zum Aufatmen.Die Freude, dass der US-Titel Anfang August aus seinem Abwärtstrend habe ausbrechen können, habe nicht lange gewährt. Seit dem Zwischenhoch am 13. August bei 47,45 Dollar sei es zu einem kurzfristigen Abwärtstrend gekommen. Dabei sei das Papier am Mittwoch endgültig unter die 20-Tage-Linie bei 39,40 Dollar gefallen.Auch heute sei die Nikola-Aktie seit Handelsbeginn mit 2,7 Prozent im Minus und stehe somit genau an der Unterstützungslinie bei 37,70 Dollar. Werde auch diese durchbrochen, sei ein Rücksetzer bis zum 78,6%-Fibonacci-Retracement bei rund 30 Dollar recht wahrscheinlich.Anleger sollten erstmal abwarten, ob es bei der Nikola-Aktie zu einer Trendumkehr kommt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Einen Neueinstieg sollten Investoren aber erst ab rund 42 Dollar in Erwägung ziehen. (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link