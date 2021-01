Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

19,20 EUR -18,51% (28.01.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

23,18 USD -18,89% (28.01.2021, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Kursaufschwung bei Nikola scheine schon wieder beendet zu sein. Nach den deutlichen Kursgewinnen zuletzt müsse das Papier des US-Start-ups, das einen Brennstoffzellen-Lkw auf die Straße bringen wolle, am Donnerstag wieder ein Minus von 20% verkraften. Das habe mehrere Gründe.Am Mittwoch habe der US-Autobauer General Motors (GM) eine Vereinbarung mit Navistar geschlossen. Gemeinsam wollten die Unternehmen ein Brennstoffzellen-System für Lkw entwickeln. Noch im vergangenen Jahr sei Nikola selbst vor einem großen Deal mit GM gestanden, ehe Betrugsvorwürfe die Glaubwürdigkeit des Start-ups in Frage gestellt hätten und die Vereinbarung deutlich zusammengestrichen worden sei.Entwickele GM nun seine eigene Lösung, könnte Nikola schnell ins Hintertreffen geraten. Es sei zwar durchaus möglich, dass ein Markt entstehe, auf dem Platz für mehrere Anbieter von Brennstoffzellen-Lkw sei. Nikola müsse aber selbst erst beweisen, dass man überhaupt in der Lage sei, ein funktionierendes und massentaugliches Fahrzeug herzustellen.Nikola habe zuletzt viel Glaubwürdigkeit verloren. Die Aktie sei deshalb zum Zocker-Papier verkommen. Extreme Kursausschläge seien auch künftig zu befürchten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link