Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

15,15 EUR -3,19% (04.12.2020, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

18,98 USD +3,60% (03.12.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (04.12.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das US-Start-up habe in dieser Handelswoche eine Absichtserklärung mit General Motors (GM) unterzeichnen können, die jedoch die Markterwartungen klar verfehlt habe. Denn der US-Autokonzern beteilige sich nicht an Nikola wie ursprünglich geplant und auch der Badger werde nicht produziert. Hinzu komme, dass mit Bosch nun ein Großaktionär sein Engagement reduziere.Wie Barron's berichte, habe sich der Verkauf auf rund 4 Mio. Nikola-Aktien belaufen und habe am Dienstag stattgefunden, dem Tag, an dem die Sperrfrist abgelaufen sei. Bosch besitze noch immer fast 19 Mio. Aktien, was 4,9% der Anteile entspreche, so Barron's.Erst die Betrugsvorwürfe von Seiten des Shortsellers Hindenburg Research, dann der Rückzug von Gründer Trevor Milton, der enttäuschende Deal mit GM und nun der Bosch-Verkauf: Die Nachrichtenlage rund um Nikola habe sich in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Der Kursverlauf spreche Bände.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: