Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

21,70 EUR +24,36% (01.10.2020, 17:09)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

24,10 USD +17,68% (01.10.2020, 16:54)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (01.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Aktie von Nikola knüpfe am Donnerstag an ihre Vortagesgewinne an und lege zum US-Handelsstart weitere zehn Prozent zu. Dabei würden offenbar die optimistischen Aussagen des Managements vom Vortag sowie die anhaltenden Spekulationen über die Zukunft des milliardenschweren Deals mit GM nachwirken - denn neue Meldungen gebe es am Donnerstag zunächst nicht.Am Mittwoch habe das krisengeschüttelte E-Mobility-Unternehmen den Zeitplan für wichtige Meilensteine im operativen Geschäft bestätigt - trotz der Betrugsvorwürfe von Shortseller Hindenburg Research, die zwischenzeitlich für eine SEC-Untersuchung und den Rücktritt von CEO Trevor Milton gesorgt hätten.Zudem würden die Gespräche mit GM andauern. Der Autobauer habe Anfang September angekündigt, für rund zwei Milliarden Dollar elf Prozent der Nikola-Anteile übernehmen zu wollen. Der Deal sollte eigentlich in dieser Woche abgeschlossen werden, doch nach den jüngsten Vorwürfen gebe es noch Gesprächsbedarf.Nach bis zu 15 Prozent Kursplus am Mittwoch setze sich die Erholung am Donnerstag zunächst fort. Mit einem Plus von rund zehn Prozent könne sich die Aktie weiter von ihrem Verlaufstief aus der Vorwoche absetzen.Anleger sollten hier aber dennoch vorsichtig bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2020)