Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

85,84 Euro -0,29% (21.10.2019, 17:20)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

95,61 USD -0,51% (21.10.2019, 17:23)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(21.10.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Michael Binetti von der Credit Suisse:Michael Binetti, Analyst der Investmentbank Credit Suisse äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Stärkere globale Umsatztrends und ein besserer Hebel bei den Verwaltungskosten würden in den kommenden Jahren bei Nike Inc. für eine Stärkung der Gewinnentwicklung sorgen, so die Analysten der Credit Suisse.Analyst Michael Binetti hält die Innovationspipeline des Unternehmens für so stark wie seit Jahren nicht mehr.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 105,00 auf 112,00 USD.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:86,01 Euro +0,34% (21.10.2019, 16:55)