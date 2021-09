NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

159,58 USD +1,36% (23.09.2021, 22:15)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.09.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike habe gestern nachbörslich die Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei zwar um 16% auf 12,2 Mrd. USD gestiegen, habe aber 300 Mio. USD unter den Erwartungen gelegen. Man habe gesagt, dass der Umsatz im laufenden Quartal aufgrund der Lieferprobleme in Indonesien und Vietnam nicht sehr viel steigen werde. Die Nike-Aktie ist nachbörslich schwächer, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:129,54 EUR -4,68% (24.09.2021, 15:18)