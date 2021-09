Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

131,18 EUR -3,47% (24.09.2021, 08:42)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

159,58 USD +1,36% (23.09.2021)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Satte 4,6 Prozent habe die Aktie von Nike in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen verloren. Zwar habe sich das Papier des US-Sportartikelherstellers schnell wieder beruhigt und die nachbörslichen Kursverluste seien eingedämmt worden - doch die Zahlen hätten einen klaren Makel.Der Sportartikelhersteller Nike habe zwar im ersten Quartal (bis Ende August) seinen Umsatz um 16 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar gesteigert. Die Gewinne je Aktie hätten zudem um 22 Prozent auf 1,16 Dollar zugelegt.Nike habe damit aber nur unter dem Strich die Erwartungen der Analysten übertreffen können, beim Umsatz sei der US-Konzern hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Denn die Experten hätten einen Umsatz von 12,5 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,15 Dollar erwartet. Bereits im Voraus hätten Analysten vermutet, dass im ersten Quartal Schwierigkeiten in den Lieferketten - insbesondere in Vietnam - Auswirkungen auf die Zahlen haben könnten. Details hierzu werde die Analystenkonferenz liefern."Nike ist ein Wachstumsunternehmen mit Marktchancen so groß wie nie zuvor", habe Nike-CFO Matt Friend laut Pressemitteilung kommentiert. "Unsere Q1-Ergebnisse zeigen, wie die Consumer-Direct-Acceleration-Strategie das Wachstum weiter ankurbelt und unsere langfristigen finanziellen Perspektiven verändert.""Der Aktionär" bleibt der Wachstumsaktie Nike nach den Quartalszahlen treu. Anleger lassen die Gewinne laufen - auch wenn das US-Papier aktuell in einer Konsolidierungsphase steckt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link