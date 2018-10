Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (10.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Bekleidungsbranche habe sich vergangene Woche im TSI-Ranking von Platz 19 auf Platz 10 hochgekämpft und gehöre damit wieder einmal zu den zehn trendstärksten Branchen der Welt. Bei den Einzelaktien der Branche hätten adidas und Nike die Nase vorne. Der US-Konzern wachse schneller als der Gesamtmarkt der Sportartikel. Der Langfrist-Favorit des Anlegermagazins habe erneut über die Schätzungen der Analysten übertreffen können.Trotz der anhaltenden Kursrally bleibe die Bewertung von Nike angesichts des aussichtsreichen Marktpotenzials attraktiv. Kleine Kursschwächen sollten Anleger nicht verunsichern. Die langfristigen Trends seien nach wie vor intakt. Die Nike-Aktie bleibe ein Kauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:69,93 Euro -1,34% (10.10.2018, 13:07)