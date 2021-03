Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (20.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Da hätten die Anleger mehr erwartet: Nike habe im vergangenen Quartal zwar beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertroffen, aber bei den Erlösen die Schätzungen der Experten verfehlt. Während der Absatz in Filialen weiter unter der Corona-Krise gelitten habe, verzeichnet habe der weltgrößte Sportartikelhersteller im digitalen Geschäft ein Verkaufsplus von rund 60% erzeilt. Schwierigkeiten habe der US-Konzern jedoch zuletzt in seiner Heimatregion Nordamerika gehabt, wo der Umsatz belastet durch Probleme in der Lieferkette um eine Zehntel gesunken sei. Konkret hätten die globale Containerknappheit und Stau in US-Häfen das Geschäft erschwert.Für das Geschäftsjahr 2021 rechne Nike nun mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich gegenüber dem Vorjahr. Analysten hätten ein Umsatzwachstum von rund 16% für das Gesamtjahr prognostiziert. Vorstandschef John Donahoe habe indes versichert, dass Nikes Strategie aufgehe und sein Vertrauen in das Unternehmen und dessen Teams nie größer gewesen sei.Nike-Rivale adidas habe jüngst hingegen starke Zahlen gemeldet. Die Aktie habe aber - nach einem kurzen Anstieg bis zum (starken) Widerstand bei 300 Euro - zuletzt Abgaben verzeichnet. Die Investoren würden innovative Produkte vermissen, die für einen anhaltenden Wachstumsschub sorgen würden. Da werde adidas-Boss Kasper Rorsted mittelfristig liefern müssen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: