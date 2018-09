Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,60 Euro +0,45% (27.09.2018, 13:44)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,78 USD +0,09% (27.09.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(27.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Rick Patel von Needham & Co:Rick Patel, Aktienanalyst von Needham & Co, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Die FQ1-Zahlen von Nike Inc. seien Beleg einer auf breiten Füßen stehenden Stärke in verschiedenen geographischen Regionen und Absatzkanälen. Die Bewertung der Nike-Aktie reflektiere aber bereits einen Großteil der gemachten Fortschritte.Der Absatz in Nordamerika habe sich dank Innovationen verstärkt. Beim Direktvertrieb an Endkunden erziele Nike global gesehen weiterhin eine Outperformance. Die Steigerungen bei der Bruttomarge würden sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Der starke USD bedeute aber für Nike Gegenwind. Nichtsdestotrotz sei beim Geschäft ein starkes Momentum zu beobachten, so der Analyst Rick Patel.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel nach wie vor mit "hold" ein.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:71,59 Euro +1,30% (27.09.2018, 13:28)