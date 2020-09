XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Seit dem prozyklischen Investmentkaufsignal in Form eines neuen Allzeithochs habe die Nike-Aktie weiter zulegen können ("HSBC Daily Trading" vom 19. August). In der Zwischenzeit habe der Sportartikelhersteller sein Rekordlevel bis auf 119,24 USD ausgebaut. Da der scharfe Kursverfall und der dynamische Aufwärtsimpuls der letzten Monate darüber hinaus als klassisches "V-Muster" interpretiert werden könne, sei die charttechnische Ausgangslage weiterhin günstig. Der beschriebene Ausbruch besitze allerdings noch eine weitere Dimension: Schließlich gelinge der Spurt auf ein neues Allzeithoch in der saisonal besten Phase des Jahres. Auf Basis der Daten seit 2000 befinde sich das Papier bereits in der Jahresendrally. Im Durchschnitt könne die Nike-Aktie seit Beginn des Jahrtausends ab jetzt bis zum Jahresultimo um gut 13% zulegen - bei einer Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen von 80%. Aufgrund des saisonalen Rückenwinds könne sich das Papier möglicherweise auch der drohenden September-Delle widersetzen.Trotz der charttechnischen und saisonalen Steilvorlage sollten Investoren das Money Management nicht vernachlässigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das Junihoch bei 104,65 EUR sei dabei als Absicherung prädestiniert. (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link