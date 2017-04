Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

52,199 EUR +0,10% (18.04.2017, 13:13)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

56,24 USD +1,63% (17.04.2017, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.04.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie: Kleiner Befreiungsschlag - ChartanalyseBis Ende 2015 hinein befand sich die Aktie des US-amerikanischen Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) in einer klaren Aufwärtsphase und konnte bis auf ein Verlaufshoch von 68,19 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zu Beginn des letzten Jahres habe sich jedoch eine mittelfristige Korrekturphase eingestellt und die Kursnotierungen bis auf die mittelfristige Horizontalunterstützung bei 50,00 US-Dollar wieder abwärts gedrückt. Ab November habe der Trendverlauf jedoch gedreht, sodass bis Mitte Februar dieses Jahres ein Anstieg an die mittelfristige Abwärtstrendbegrenzung um rund 55,00 US-Dollar habe gelingen können. Kurz darauf sei es auch schon zu einem Ausbruch, sowie Verlaufshoch bei 59,00 Euro Mitte letzten Monats gekommen. Zur Überraschung vieler habe das Papier nur wenig später mit einer großen Kurslücke auf den zuvor durchbrochenen Abwärtstrend und sogar unter die gleitenden Durchschnitte zurückgesetzt. Doch seit knapp einem Monat befinde sich die Aktie von Nike wieder auf dem Vormarsch, welche mit dem gestrigen Ausbruch über eine Mehrfachhürden bestehend aus dem EMA 50, sowie den Vorwochenhochs weiteres Kurspotenzial habe freigesetzt werden können.Käufer hätten im gestrigen Handel ganze Arbeit geleistet und die Aktie von Nike über ein wichtiges Widerstandsniveau angeschoben. Dadurch könne jetzt kurzfristiges Kurspotenzial bis 57,10 US-Dollar abgeleitet werden, bei entsprechender Kursstärke könnte sogar die Kurslücke aus März dieses Jahres mit einem Anstieg des Wertpapiers bis in den Bereich von 58,00 US-Dollar geschlossen werden.Ein nachhaltiges Unterschreiten der Marke von 53,76 US-Dollar führe unweigerlich zu einem weiteren Abverkauf in den Bereich von glatt 52,00 US-Dollar. Bis zum markanten Horizontalunterstützung bei 50,00 US-Dollar wäre es dann aber auch nicht mehr weit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.04.2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:52,361 EUR +0,37% (18.04.2017, 12:51)