XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

76,48 Euro -1,44% (20.03.2019, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

76,74 Euro -0,65% (20.03.2019, 15:21)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

87,16 USD -0,60% (20.03.2019, 15:29)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Komp von Robert W. Baird:Jonathan Komp, Analyst vom Investmenthaus Robert W. Baird, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Robert W. Baird bezeichnen das fundamentale Umfeld von Nike Inc. als sehr positiv.Allerdings würden die glänzenden Perspektiven vom Aktienkurs bereits reflektiert. Der deutliche Aufschlag auf KGV-Basis könnte auf Dauer nicht zu halten sein.Der bevorstehende Quartalsbericht dürfte eine Menge positiver Aspekte enthalten. Angesichts einer Notierung am oberen Ende der Fair Value-Spanne und des positiven Sentiments sollten Anleger auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten, so der Ratschlag des Analysten Jonathan Komp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: