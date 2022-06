Paris (www.aktiencheck.de) - Engagements in Nickel sind derzeit nichts für Anleger mit schwachen Nerven, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wichtiger Rohstoff für E-MobileHingegen signalisiere der jüngst veröffentlichte "Mobility Report" der Internationalen Energieagentur zur Entwicklung der Elektromobilität positive Perspektiven für die mittelfristige Nachfrage des für die E-Mobilität wichtigen Metalls. Während in China etwa im vergangenen Jahr mit 3,3 Millionen Fahrzeugen dreimal mehr elektrisch angetriebene Autos verkauft worden seien als im Jahr zuvor, habe deren Zahl in Europa mit 2,3 Millionen um rund zwei Drittel zugenommen. Und: Da der Trend zur E-Mobilität anhalten dürfte, biete sich ein Nickel-Engagement auf mittlere Sicht womöglich auch für Anleger an, die keine Nerven aus Stahl hätten. (06.06.2022/ac/a/m)