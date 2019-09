Xetra-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

5,02 EUR -1,95% (12.09.2019, 16:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

5,48 CHF -2,14% (12.09.2019, 15:49)



ISIN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

IT0004147952



WKN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

A0LF18



Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NP5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWRN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWPHF



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (12.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).1H19-Ergebnisse: Newron melde Lizenzgebühren aus Verträgen mit Kunden (Xadago, Parkinson's) in Höhe von EUR 2,176 Mio. und bleibe damit hinter der Analystenschätzung von EUR 2,949 zurück. Der Betriebsverlust von EUR 14,44 Mio. liege deutlich über den von Schneider erwarteten EUR 6,729 Mio.Pipeline: Die Ergebnisse der wichtigen STARS-Studie (RETT-Syndrom) würden weiterhin im 4Q19 erwartet, doch der Beginn der Schlüsselstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Safinamid bei Patienten mit Levodopainduzierter Dyskinesie (PD-LID) sei bei Zambon immer noch in der Vorbereitung. Der Beginn sei jetzt vom 1H19 auf das 2H19 verschoben worden.Kosten: Die Kosten seien aufgrund der Vorbereitungen für das Phase-3-Entwicklungsprogramm für Evenamid deutlich angestiegen, und auch die F&E-Ausgaben seien stark nach oben gegangen, vermutlich durch die STARS-Studie.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Newron Pharmaceuticals-Aktie und das Kursziel von CHF 8,50. (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie: