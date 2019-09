Xetra-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

5,04 EUR -1,56% (12.09.2019, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

5,50 CHF -1,79% (12.09.2019, 17:30)



ISIN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

IT0004147952



WKN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

A0LF18



Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NP5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWRN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWPHF



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (13.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:

Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).

Lizenzeinnahmen: Schneider habe die geschätzten Lizenzeinnahmen für 2019 gesenkt, da die Meilensteinzahlungen für die Zulassung von Xadago in Mexiko, Kolumbien und Brasilien geringer ausfallen dürften als erwartet. Für die Zulassung in Japan rechne er neu mit EUR 1 Mio. und für die Zulassung 2019 in weiteren Ländern mit EUR 0,106 Mio.

Lizenzgebühren: Für 2019 senken der Analyst die erwarteten Lizenzgebühren durch Xadago (Parkinson) von EUR 5,8 Mio. auf EUR 4,5 Mio. Obwohl Schneider das Lizenzgebühren-Wachstum bei Xadago bereits früher nach unten korrigiert habe, scheine seine Prognose noch immer zu optimistisch. Das Wachstum in Europa stagniere nämlich, und in den USA sei die Basis zu tief, um sich spürbar auszuwirken. Trotzdem sollten im 2H19 die ersten Beiträge aus Kanada und Australien dafür sorgen, dass die Wachstumsrate besser ausfalle als im 1H19.

Kosten: Angesichts der im 1H19 aufgelaufenen Betriebskosten habe Schneider seine entsprechende Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die F&E-Kosten im Zusammenhang mit den Evenamid-Studien seien im 1H19 beträchtlich gewesen, im 2H19 würden die Kosten für die von der FDA geforderten erläuternden Kurzzeitstudien hinzukommen. Ab 2022 würden sich die von Schneider prognostizierten F&E-Kosten um rund EUR 4 Mio. auf ca. EUR 30 Mio. pro Jahr reduzieren.

Wegen der voraussichtlich ab 2022 geringeren F&E-Kosten belässt Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 8,50 sowie sein "hold"-Rating unverändert. (Analyse vom 13.09.2019)