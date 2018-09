SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (14.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).Nach Erachten des Analysten grenze sich Xadago nicht ausreichend von anderen Produkten auf dem Markt ab, weshalb die Gewinnung von Marktanteilen nur langsam voranschreite. Die Aussage des Unternehmens, dass rund ein Jahr nach der Einführung "die Lizenzeinnahmen aus Xadago-Umsätzen in den USA weiterhin niedrig sind", bestätige diese Ansicht. Da die Lizenzeinnahmen von Xadago in H1/2018 noch immer hinter seinen Erwartungen zurückbleiben würden, korrigiere der Analyst seine Prognosen für H2/2018 nach unten und senke ferner seine Einschätzung der Marktakzeptanz von Xadago in den USA in den künftigen Jahren. Er gehe nun von globalen Lizenzeinnahmen für Xadago von EUR 4,5 Mio. aus (bislang: EUR 5,1 Mio.) für 2018 und EUR 8,4, Mio. (bislang: EUR 9,3 Mio.) für 2020.Sarizotan: Aufgrund der voraussichtlichen SARS-Ergebnisse rechne der Analyst nun gegen Mitte statt Anfang 2020 mit ersten Umsatzerlösen. Dadurch würden die von ihm geschätzten Umsatzerlöse im Jahr 2020 von EUR 15,7 Mio. auf EUR 14 Mio. sinken. Entsprechend erhöhe er auch die damit verbundenen Einführungskosten.Der Analyst passe sein Newron-Modell aufgrund der Ergebnisse des H1/2018, der geringeren Wachstumserwartungen für die Xadago-Lizenzeinnahmen und der späteren Markteinführung von Sarizotan an und senke sein Kursziel um CHF 1. Nachdem er die bestehenden Lizenzeinnahmen (Xadago) tiefer ansetze und das künftige Potenzial für den Umsatzbeitrag von Sarizotan habe zurückstellen müssen, habe er in seinem DCF auch das finanzielle Risiko erhöht (neues Vontobel-Beta 2,6 ggü. bisher 2,45), wodurch sich das Kursziel um weitere CHF 0,5 auf CHF 10,50 reduziere (bisher: CHF 12).