XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

27,74 Euro +1,13% (29.08.2018, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

27,17 Euro -0,18% (29.08.2018, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

USD 31,82 -0,04% (29.08.2018, 15:56)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (29.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup:Alexander Hacking, Aktienanalyst bei der Citigroup, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM).Im Rahmen einer Studie zum Goldminensektor passen die Analysten der Citigroup ihre Bewertungsmodelle an. Die Brancheneinstufung bleibe derweil bei "neutral", auch wenn die Chancen für einen Anstieg der Goldpreise größer seien als die Risiken für einen Rückgang.Die Citigroup-Analysten bevorzugen derzeit Kupferminen-Titel wegen ihres überlegenen Wachstums.Das Kursziel für die Aktien von Newmont Mining Corp. passt Analyst Alexander Hacking von 42,00 auf 36,00 USD nach unten an. Der Titel stehe de-facto für US-Anleger stellvertretend für den Gold-Sektor. Eine starke Outperformance sei nicht zu erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Mining-Aktie: