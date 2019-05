Stuttgart-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

28,08 Euro -0,76% (24.05.2019, 13:05)



Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

28,15 Euro -0,55% (24.05.2019, 14:35)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 31,75 +0,35% (24.05.2019, 14:35, vorbörslich)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (24.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Barrick Gold sei nicht mehr der Marktführer. Durch die Akquisition von Goldcorp durch Newmont Mining gebe es eine neue Nummer 1 auf dem Kurszettel: Newmont Goldcorp. In Sachen Goldproduktion werde der neue Konzern Barrick Gold den Rang ablaufen. In Sachen Performance sähen beide Titel ähnlich aus. Sie stünden seit Wochen unter Druck. Kein Wunder, spiele beiden Konzernen doch der schwache Goldpreis nicht gerade in die Karten.Nun melde sich der Vize-Wirtschaftsminister von Mexiko zu Wort, der zuständig sei für die Bergbauindustrie im Land. Er habe sich des Streiks angenommen, der seit Wochen die Penasquito-Mine von Newmont Goldcorp lahm lege. "Dieser Streik kostet sowohl den Konzern als auch das Land Millionen jeden Tag", beklage er. Zum Hintergrund: Lkw-Fahrer würden aktuell die Straße blockieren, die zu der Mine führe - und das bereits seit dem 27. März. Es gehe darum, dass Anwohner beklagen würden, die Mine würde dafür sorgen, dass es zu einem Wassermangel komme. Der Minister habe erklärt, es sei nicht geklärt, ob wirklich die Mine Schuld daran trage, habe Newmont Goldcorp dazu aufgefordert, an der Klärung mitzuarbeiten.Newmont Goldcorp habe nicht nur die Arbeiten auf der Mine gestoppt, sondern auch die Zahlungen und Zuwendungen an Dörfer, die sich um die Mine befinden würden. Von daher werde der Streik auch immer mehr zu einem politischen Thema.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie: