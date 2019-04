Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:

Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada. (29.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Dalton Baretto vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) weiterhin zu halten.Das in Q1/19 erzielte EPS sei besser ausgefallen als angenommen. Die Analysten von Canaccord Genuity zeigen sich erfreut, dass New Gold Inc. bei Rainy River weitere Fortschritte erzielt habe.Die Liquiditätslage helle sich ebenfalls auf. Die zum Ende des ersten Quartals verfügbaren Mittel sollten ausreichen um das für 2019 geplante Investitionsvolumen abzudecken. Das Management habe signalisiert sich weitere Liquidität sichern zu können.Analyst Dalton Baretto hält aber das Aufwärtspotenzial der New Gold-Aktie weiterhin für begrenzt. Am Kursziel von 1,20 CAD werde festgehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze New Gold-Aktie: