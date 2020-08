Hamburg (www.aktiencheck.de) - Laut der aktuellen Stimmungsindikatoren befindet sich die US-Konjunktur auf Erholungskurs, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



So sei der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe auf 50,9 Punkte und damit über die wichtige Expansionsmarke von 50 gestiegen. Auch der der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe mit 54,2 Punkten über den Erwartungen gelegen und sich im Vergleich zum Vormonat verbessert. Insgesamt hätten die USA jedoch einen historischen Konjunktureinbruch erlitten. Auf das Gesamtjahr gerechnet sei das BIP im zweiten Quartal um 32,9 Prozent zurückgegangen. Auch die Beschäftigungskomponente sei sehr schwach geblieben. Damit könnte sich ein länger andauerndes Problem am US-Arbeitsmarkt abzeichnen. In dieses Bild würden auch die zuletzt stabilen - aber nicht mehr sinkenden - Erstanträge sowie die leicht steigenden Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung passen.



Der Präsident der Dallas Federal Reserve Bank, Robert Kaplan, habe jüngst angedeutet, dass die Arbeitslosenquote am Jahresende noch immer bei neun bis zehn Prozent liegen könnte, also nur unwesentlich unter den derzeitigen elf Prozent. Sollte es ab jetzt nur noch langsam vorangehen mit dem Stellenaufbau, würde ein gedämpfter Konsum die weitere Erholung der US-Konjunktur belasten - zumal die fiskalische Unterstützung mit einem neuen Konjunkturpaket deutlich sinken dürfte. Vor diesem Hintergrund stünden auch in dieser Woche die US-Konjunkturdaten mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und dem Juli-Arbeitsmarktbericht im Fokus. (04.08.2020/ac/a/m)



