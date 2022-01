Wells Fargo gehe davon aus, dass der Druck auf die Lieferketten im zweiten Halbjahr nachlassen werde und sich die Inflation abschwäche. Für 2022 erwarte das Finanzunternehmen in den USA ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent.



Federated Hermes blicke ebenfalls bullish auf das neue Jahr: "Obwohl das Covid-Risiko nach wie vor besteht, glauben wir, dass die zugrunde liegende Wirtschaft stark ist." Besonders Unternehmen mit einem hohen inländischen Engagement und lokalen Lieferketten würden im neuen Jahr profitieren können.



Northern Trust rechne mit einem Jahr des positiven Wandels: "Wir erwarten eine gute Kombination aus positivem Wachstum und sinkender Inflation und gehen davon aus, dass die Zentralbankpolitik zurückhaltend bleibt."



Trust Wealth prognostiziere sogar, dass die Weltwirtschaft "deutlich über dem Trend wachsen wird". Trotz anhaltender Herausforderungen durch die Pandemie sollten die Gewinne und Aktienkurse neue Höchststände erreichen.



Die FED müsse unter Beweis stellen, dass ihr der Spagat zwischen brummender Wirtschaft und strafferer Geldpolitik gelinge. Wenn ja, dann dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten nur eine Frage der Zeit sein. (07.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem Ausblick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) blickt DER AKTIONÄR heute auf die wirtschaftliche Situation im Jahr 2022, so Sarina Rosenbusch.Die Corona-Pandemie sorge mit Engpässen in den Lieferketten noch immer für eine angespannte Lage. Die Analysten an der Wall Street würden sich aber zuversichtlich für eine Erholung der Wirtschaft geben.Die heutige Frage laute: Wie seien die Prognosen für die Konjunktur im Jahr 2022?