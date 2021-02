Es habe ganz den Anschein, als ob sich die Alternativlosigkeit der Aktienanlage immer weiter herumspreche und nach und nach neue Anlegergruppen für Eigenkapitaltitel gewinne. Ohne Zweifel seien einzelne Kursexzesse - siehe Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - stets integraler Bestandteil eines solchen Aktienmarktaufschwungs. Auch liege es in der Natur der Sache, dass jüngere Börsianer mit größerer Kühnheit ihre Aktienauswahl treffen würden als erfahrenere Semester.



Etwas weniger Jubel würden derzeit die Rentenmarktanleger gewärtigen. Verwöhnt durch eine vier Jahrzehnte währende Dauer-Hausse hätten amerikanische Staatsanleihen zuletzt Kursabschläge hinnehmen müssen. Zwar würden die Zinsfreunde die Notenbanken fest auf ihrer Seite - allein die Renditen seien so mickrig, wissen, dass ein Restunwohlsein nicht vollständig verdrängt werden könne. Orthodox denkende Marktteilnehmer würden sich indes bereits seit Jahren wundern, warum die Nachfrage nach zinslosen Papieren, die zugleich mit hohen Ausfall-, Inflations-, und Kursrisiken versehen seien, enorme Nachfrage zumindest bei institutionellen Investoren auf sich ziehen würden.



Demgegenüber gehe es an den Rohstoffmärkten ganz ökonomisch zu. Die Erwartung steigenden Verbrauchs bei stabilem Angebot sorge hier seit Monaten für Auftrieb. Nach dem desolaten Vorjahr könnten sich im bisherigen Jahresverlauf Energierohstoffe besser in Szene setzen. Beim Rohöl, welches in der letzten Saison einen Preiseinbruch um ein Drittel habe hinnehmen müssen, werde die Erwartung anziehender Nachfrage nach dem schwarzen Gold durch die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie genährt. Zugleich habe die OPEC zuletzt gute Disziplin bei der Umsetzung von Produktionskürzungen an den Tag gelegt.



Schließlich sei den Devisenmärkten ein recht ruhiger Jahresauftakt gelungen, wenn man von exotischen Währungen absehe. Größte Dynamik habe sich in den Ausschlägen der Kryptowährung Bitcoin gefunden, die unter wilden Verwerfungen seit Jahresbeginn um ca. 15% habe zulegen können. Freilich sei doch stark zu bezweifeln, ob es sich bei solchen Anlagen nicht um reine Spekulationen handle. Ein zynisches aber den Zeitgeist nicht ganz verfehlendes Börsenbonmot dazu laute: Investments sind Spekulationen, die erfolgreich verlaufen seien. (Ausgabe vom 26.01.2021) (04.02.2021/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Wie bereits im Vorjahr starten die Aktienbörsen mit Schwung und Frohsinn in das neue Jahr, so Dr. Christoph Bruns von LOYS.Die alten Favoriten würden sich auch in 2021 gleich an die Spitze des Zuges setzen. Einmal mehr würden die FAANG-Aktien den Börsenkarren sprunghaft voranziehen. Die Apple-Aktie (ISIN US0378331005/ WKN 865985) führe den Tross mit einem zweistelligen Jahresstart an und bringe mittlerweile eine Börsenbewertung von gut 2,2 Billionen Dollar auf die Waage.