Die 27 DAX-Unternehmen, die aller Voraussicht nach eine Dividende zahlen würden bzw. dies schon getan hätten, würden aktuell erhebliche Unterschiede bei ihrer jeweiligen Dividendenrendite aufweisen. Die Spanne reiche von weniger als einem Prozent bis rund sieben Prozent in der Spitze. Eine hohe Dividendenrendite sei aber keine Garantie dafür, dass dieses Unternehmen auch künftig in der Lage sein werde, hohe Ausschüttungen an die Aktionäre zu stemmen.



Drei Punkte seien bei der Beurteilung der Unternehmen wichtig. Erstens sollte die Firma über eine lange historische Kontinuität bei der Dividendenzahlung verfügen. Zehn Jahre seien nach Ansicht der Analysten ein angemessener Zeitraum für diesen Vergleich. Zweitens falle positiv ins Gewicht, wenn die Firma nahezu in jedem Jahr in der Lage gewesen sei, ihre Auszahlung zu erhöhen ohne gleichzeitig die Ausschüttungsquote anzuheben. Drittens sollte die Dividendenrendite sich zumindest im Bereich des Mittelwertes für den Gesamtmarkt bzw. des für das Unternehmen relevanten Indexes bewegen, am besten natürlich darüber. Aktiengesellschaften, die diese Kriterien erfüllen würden, würden meist als Dividenden-Aristokraten bezeichnet.



Alle drei dargestellten Indices würden zwar die drei Buchstaben DAX im Namen tragen. Sie würden aber entscheidende Unterschiede in ihren Berechnungsmethoden aufweisen. Um die Indices vergleichbar zu machen, hätten die Analysten sie auf das Startdatum des jüngsten unter ihnen, den DivDAX, indexiert.



Die schwächste Performance der drei Indices weise mit einem Zuwachs von gut 40 Prozent seit Oktober 1999 der DAX Kursindex auf. Seiner Berechnung liege einzig und allein die Kursentwicklung der 30 im Index enthaltenen Titel gemäß ihrer Gewichtung zugrunde. Erst im Oktober 2015 sei ihm der Sprung über sein vorheriges All-Time-High aus dem März 2000 gelungen. Dieses Niveau habe er aber nicht verteidigen können.



DAX Performance sei der allseits bekannte Index, über den in den Medien berichtet werde. Aktuell notiere der deutsche Leitindex bei 11.998,59 Punkten und seit dem 1. Oktober 1999 habe er sich mehr als verdoppelt. Im Unterschied zum Kursindex würden beim Performance-Index alle Ausschüttungen der Indexmitglieder (Dividenden, Bezugsrechte, etc.) " einbehalten" und zusätzlich zur Kursentwicklung in die Berechnung des Indexes einbezogen. Für den Euro-Gegenwert der Ausschüttungen würden per Zahltag Aktienanteile der entsprechenden Firma "gekauft". Bei der Indexberechnung nach einem entsprechenden Auszahltag würden folglich mehr Aktien der ausschüttenden Firma als vor dem Zahltag bei der Indexberechnung berücksichtigt.



Im bisherigen Jahresverlauf hätten schon einige Unternehmen, thyssenkrupp, Siemens und Infineon Technologies, Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Dies mache sich in der Kursentwicklung des DAX als Performancebzw. Kursindex seit dem Jahreswechsel schon bemerkbar. Während der Erste 4,5% habe zulegen können, seien es beim Zweiten erst 4,2%. Sein Hoch aus dem März 2000 habe der deutsche Leitindex bereits im Juli 2007 übertroffen. Dieser deutlich stärkere Kursanstieg des Performance- im Vergleich zum Kursindex seit 1999 zeige, dass der Gesamtertrag eines Aktieninvestments aus zwei Komponenten bestehe. Zum einen aus der Kursentwicklung der Aktie bzw. des Indexes und zum anderen aus der Ausschüttung, der Dividende. Außerdem seien die Ausschüttungen im Vergleich zur Kursentwicklung in der Regel stetiger.



Der dritte Index zeige, dass Unternehmen mit kontinuierlichen Ausschüttungen oft auch eine bessere Kursentwicklung als der Gesamtmarkt bzw. Index aufweisen würden. Der DivDAX beinhalte 15 DAX-Werte. Jedes Jahr im September werde er neu zusammengestellt. Die 15 DAX-Werte mit den zu diesem Zeitpunkt höchsten Dividendenrenditen würden für ein Jahr Einzug in den Index halten. Seit seiner Auflegung am 1.10.1999 weise er eine Performance von mehr als 200 Prozent auf und schlage damit selbst den DAX Performance-Index um Längen.



Im Zuge der von den Analysten erwarteten, soliden konjunkturellen Entwicklung in Deutschland sowie im Euroraum würden viele Unternehmen nach unseren Berechnungen ihre Gewinne weiter steigern können. Mit Blick auf die vergleichbar stabile Entwicklung der Ausschüttungsquote erwarte man daher steigende Dividendenzahlungen im höheren einstelligen Prozentbereich, beispielsweise auf aggregierter Basis für den DAX für dieses und auch das kommende Geschäftsjahr. DividendenAristokraten sollten dabei erste Wahl sein. (Perspektiven März 2017) (24.02.2017/ac/a/m)





