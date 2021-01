Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.







Wien (www.aktiencheck.de) - Neuer Commerzbank-Chef setzt Rendite über Wachstum - AktiennewsKurz nach seinem Amtsantritt stellt Manfred Knof sein Sparprogramm vor, so die Experten von "FONDS professionell".Die Hälfte der Filialen sowie ein Viertel der Stellen bei der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank sollten wegfallen. Die Mitarbeiter einer Tochter könnten aber offenbar aufatmen.Der neue Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)-Vorstandschef Manfred Knof habe seine Umbaupläne vorgelegt. Demnach solle in Deutschland jede dritte Stelle wegfallen und gut die Hälfte der Filialen dicht machen. Weltweit streiche das zweitgrößte deutsche Geldhaus 10.000 Jobs. "Wir wollen uns auf die Stärken der Commerzbank konzentrieren und damit ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig sichern", habe Knof gesagt, der Anfang des Jahres den Chefposten von Martin Zielke übernommen habe.Konkret würden 450 der derzeit 790 Filialen geschlossen. Das Dienstleistungsangebot solle generell digitaler ausgerichtet werden. Damit wolle Knof die Kosten um 1,4 Milliarden Euro drücken, berichte die Nachrichtenagentur "Reuters". Die Eigenkapitalrendite (Return on Tangible Equity) solle bis zum Jahr 2024 auf 6,5 bis 7 Prozent klettern. Im Jahr 2019 habe die Kennziffer lediglich bei 2,4 Prozent gelegen. Der Umbau verursache zunächst allerdings Kosten: Knof rechne mit 1,8 Milliarden Euro. Zudem sollten 1,7 Milliarden Euro in den Ausbau der IT fließen, so der Finanznachrichtendienst "Bloomberg".Unzufriedene AktionäreDie alte Führungsriege habe Medienberichten zufolge ihre Strategie noch nachgeschärft. So solle auch Zielke letztendlich den Abbau von 10.000 Stellen und den Wegfall von 450 Filialen einkalkuliert haben. Als wenig ambitioniert habe hingegen die angestrebte Eigenkapitalrendite von 4 Prozent gegolten. Das Institut habe zudem praktisch sämtliche seit 2016 ausgerufenen Ziele verfehlt, was den Unmut der Eigner zusätzlich geschürt habe.Erleichterung bei Commerz RealKnof hingegen stelle nun klar die Rendite über andere Ziele wie ein dichtes Filialnetz. "Die Bank stellt künftig Profitabilität vor Wachstum", habe der neue Vorstandschef gesagt. Er habe die Mitarbeiter kürzlich bereits in einem Brandbrief auf harte Einschnitte eingestimmt. Aufatmen könnten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge hingegen die rund 730 Mitarbeiter der Tochtergesellschaft Commerz Real in Wiesbaden. Dort würden nach Informationen der Zeitung keine Stellen wegfallen. Denn das Geschäft mit dem Immobilienfonds Hausinvest oder dem neuen Fonds Klimavest laufe gut.