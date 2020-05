Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 0,100 EUR



Kurschance: 300%



Kursziel 24M: 0,150 EUR



Kurschance: 500% Stammdaten ISIN: CA09238B2093

WKN: A1JWQ3

Ticker: 0JJ

CNX: BLR Kursdaten Kurs: 0,025 EUR



52W Hoch:0,057 EUR



52W Tief: 0,013 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 151,16 Mio.



Market Cap (€): 3,78 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 11.05.2020

Neuer 500% Telemedizin und Coronavirus Covid-19 Hot Stock

Nach 1.951% mit Teladoc Health Inc (TDOC) und 2.401% mit Co-Diagnostics (TDOC)

Unsere heutige Neuvorstellung unseres neuen 500% Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Hot Stock Blackhawk Growth Corp. (ISIN CA09238B2093 / WKN A1JWQ3, FRA: 0JJ, CNX: BLR) bietet ihnen heute die Möglichkeit von den Boombranchen Telemedizin und Coronavirus Covid-19 Tests in Zeiten der Coronavirus Covid-19 Pandemie zu profitieren. Unser neuer Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientip Blackhawk Growth Corp. ist in die boomenden Sektoren Telemedizin und Coronavirus Covid-19 Tests investiert und dürfte damit zu den Gewinnern der Coronavirus Covid-19 Pandemie gehören. TalktoDoc ist eine Online-Klinik, die Ärzte mit ihren bestehenden Patienten verbindet und neuen Patienten den sofortigen Zugang zu einem Arzt bequem von zu Hause aus ermöglicht. In Zeiten der Coronavirus Covid-19 Pandemie erlebt der Telemedizin-Sektor eine rasante Wachstumsbeschleunigung. Die Telemedizin-Aktien von Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) sind in wenigen Jahren um sagenhafte 1.951% von 9,50 USD auf in der Spitze 194,89 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von 205.147 EUR. Aktuell werden die Aktien des Telemedizin-Pioniers Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) an der Börse mit 11,95 Milliarden EUR bewertet - das ist rund 3.161 mal soviel als die Aktien unseres Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientips Blackhawk Growth Corp. Unser Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientip Blackhawk Growth Corp. hat zudem kürzlich die Rechte zum Vertrieb eines Coronavirus Covid.19 Tests des Test-Anbieters Innovita erworben. Gemäß der Vereinbarung hat Blackhawk die Rechte zum Vertrieb von Testkits in Kanada, den USA, Mexiko, Deutschland, der Schweiz und Österreich für einen Zeitraum von zunächst 24 Monaten erworben. Erste Aufträge für Coronavirus Covid-19 Tests hat unser Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientip Blackhawk Growth Corp. bereits vermeldet. Unternehmenskreisen zufolge stehen weitere Großaufträge unmittelbar vor dem Abschluss. Die Aktien des Anbieters von Coronavirus Covid-19 Tests Co-Diagnostics (NASDAQ:TDOC) sind innerhalb eines Jahres um unglaubliche 2.401% von 0,712 USD auf in der Spitze 17,81 USD in explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb von weniger als 12 Monaten ein Vermögen von 178.100 EUR. Aktuell wird der Entwickler von Coronavirus Covid-19 Tests Co-Diagnostics (NASDAQ:TDOC) an der Börse mit 359 Mio. EUR bewertet - das ist rund 95 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Hot Stock Blackhawk Growth Corp. Unternehmenskreisen zufolge sind in Kürze weitere Investments in die Boombranchen Telemedizin und Coronavirus Covid-19 Tests geplant. Zudem sollten weitere Großaufträge den Aktienkurs unseres Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientips Blackhawk Growth Corp. beflügeln. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 500% mit unserem neuen Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientip Blackhawk Growth Corp.



Investitionen in Boombranchen Telemedizin und Coronavirus Covid-19 Tests

Großer Profiteur der Coronavirus Covid-19 Pandemie

Telemedizin-Plattform TalktoDoc in Kanada gestartet

Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) stieg um 1.951% von 9,50 USD auf in der Spitze 194,89 USD

Partnerschaft mit Technologie-Start-up aus dem Silicon Valley

Komplettes virtuelles Front- und Back-Office für Ärzte

Vertriebsrechte für Coronavirus Covid-19 Test in

Kanada, USA, Mexiko, Deutschland, Schweiz und Österreich

Erste Bestellungen für Coronavirus Covid-19 Test eingetroffen

Weitere Riesendeals in Kürze



Investition in den Hersteller lagerstabiler Backwaren Nu Wave Foods

Langfristige Geschäftsbeziehungen zu großen Lebensmittelketten in ganz Nordamerika



Darüber hinaus ist unser Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Aktientip Blackhawk Growth Corp. (ISIN CA09238B2093 / WKN A1JWQ3, FRA: 0JJ, CNX: BLR) in den Hersteller von lagerstabilen Lebensmitteln Nu Wave Foods investiert.



Seit Beginn der Covid-19-Pandemie haben lagerstabile Lebensmittel einen Anstieg verzeichnet. Während sich Menschen auf Worst-Case-Szenarien vorbereiten, haben sie herausgefunden, dass ihre Möglichkeiten sich auf Konservierungsmittel in Dosen und nackte Körner beschränken. Es gibt endlich eine andere Option. Eine Option, die zwei Probleme löst. Die erste schafft eine neue Sorte für lagerstabile Lebensmittel und die zweite ermöglicht die Lieferung von Backwaren an jedes Geschäft in jeder Region ohne die Sorge um Verschwendung oder Verwöhnung - NuWave Foods.



Nu Wave Foods befindet sich in Edmonton, Alberta. Nu Wave Foods ist voll lizenziert und ausgestattet mit einer 8000 sq.ft. gewerbliche Küche. Nu Wave Foods ist spezialisiert auf konservierungsmittelfreie lagerstabile Backwaren. Nu Wave Foods verfügt über langfristige Beziehungen zu großen Lebensmittelketten in ganz Nordamerika. Aktuelle Spezialität von Nu Wave Foods sind Donuts, Kuchen, die in alle Backwaren expandieren, um Regalstabilität in einem Raum mit hoher Nachfrage zu schaffen.









Erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record



Unser Telemedizin und Coronavirus COVID-19 Hot Stock Blackhawk Growth Corp. (ISIN CA09238B2093 / WKN A1JWQ3, FRA: 0JJ, CNX: BLR) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.



Chief Executive Officer und Direktor Frederick Pelshat hat seit 2013 seine ausgeprägten unternehmerischen Fähigkeiten, seine umfassenden Erfahrung im Finanzbereich, seine Kontakte in der gesamten Geschäftswelt und seine Erfahrung in der Branche verbessert. Bevor er die Investition in Gaia tätigte, war Herr Pels für die Einrichtung und Erweiterung von Green Room verantwortlich. Als führendes Unternehmen in der medizinischen Cannabisversorgung, Best Practices der Branche und Aufklärung über die Cannabisindustrie selbst. Er geht mit gutem Beispiel voran und plant, der öffentlichen Sicherheit weiterhin Priorität einzuräumen und mit allen Regierungsebenen zusammenzuarbeiten, um den Anbau und Verkauf von Cannabis im In- und Ausland zu regulieren.



Finanzvorstand Konstantin Lichtenwald ist spezialisiert auf Unternehmensfinanzierung, Bewertung, Steuern, Finanzberichterstattung, Beratung und andere Buchhaltungsdienstleistungen sowohl für kleine Unternehmen als auch für Rohstoffunternehmen. Er unterstützt auch viele Aspekte der Verwaltung, Finanzierung und anderer Aktivitäten der Kunden. Herr Lichtenwald arbeitete auch bei der Ernst & Young GmbH in der Versicherungsabteilung. Er erwarb seinen Bachelor of Business Administration an der Universität Pforzheim in Deutschland und hat die Berufsbezeichnung Chartered Professional Accountant (CPA, CGA). Er ist Mitglied der Chartered Professional Accountants in British Columbia und Kanada. Herr Lichtenwald verfügt über umfangreiche Erfahrung als Controller und CFO zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen in verschiedenen Branchen.



Direktor Alex Klenman bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Finanzen, Marketing, Medien und Unternehmenskommunikation mit. Er hatte leitende Positionen und Verwaltungsratsmandate sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor inne und sitzt derzeit in den Verwaltungsräten mehrerer öffentlicher Unternehmen. Vor 2012 war Herr Klenman auch als Kommunikationsberater für mehrere an der TSX Venture notierte Rohstoffunternehmen tätig, darunter Roxgold Inc., Integra Gold, Forum Uranium, Midnight Sun Mining und andere. Darüber hinaus war Herr Klenman 10 Jahre lang im Rundfunk tätig, unter anderem bei CKVU Television in Vancouver und Canwest Pacific Television. Derzeit ist er außerdem President und Chief Executive Officer der Nexus Gold Corp. und der Azincourt Energy Corp.









Ausführliche Informationen zu Blackhawk Growth Corp.

Ausführliche Informationen zu Blackhawk Growth Corp. ( ISIN CA09238B2093 / WKN A1JWQ3, Ticker: 0JJ, CNX: BLR) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://www.blackhawkgrowth.com/





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Blackhawk Growth Corp. dem Totalverlust-Risiko.



Blackhawk Growth Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Blackhawk Growth Corp

Die Aktien von Blackhawk Growth Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Blackhawk Growth Corp. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Blackhawk Growth Corp. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der Blackhawk Growth Corp. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt Blackhawk Growth Corp. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der Blackhawk Growth Corp-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Blackhawk Growth Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Blackhawk Growth Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Blackhawk Growth Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Blackhawk Growth Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Blackhawk Growth Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Blackhawk Growth Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Blackhawk Growth Corp. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Blackhawk Growth Corp. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (11.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





