Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. (28.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe Anfang der Woche 9M-Zahlen veröffentlicht. Zuvor habe der Konzern über eine Abwicklungspartnerschaft für die tarifliche Pflegeversicherung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) informiert.Auf der Umsatzebene habe der Brutto-Umsatz in Q3 an Dynamik gewonnen und habe um 16,5% auf 26,2 Mio. Euro zugelegt. Der wichtigere Netto-Umsatz sei dagegen unterproportional um 10,7% auf 6,2 Mio. Euro angestiegen. Nach 9M habe der Konzern einen Brutto-Umsatz von 78,2 Mio. Euro erzielt, was einem Zuwachs von 11,2% yoy entspreche. Das Wachstumstempo sei damit noch leicht hinter der Gesamtjahresplanung des Analysten von +15,0% zurückgeblieben. Das Segment Technology & Regulatory habe mit einem Wachstum nach 9M von +17,5% weiterhin deutlich unter der Gesamtjahreserwartung des Analysten (+27,5%) gelegen. Die Segmente Wholesale (+6,6%) und Marketing and Products (+200,0%) hätten sich jedoch erheblich besser als antizipiert entwickelt. Dem Segment Marketing and Products seien dabei auch die Erträge aus den jüngsten Immobilienprojekten zugeordnet worden. Das EBITDA habe das Unternehmen in Q3/19 auf 0,5 Mio. Euro verbessert (Q3/18: 0,2 Mio. Euro). Nach 9M habe es bei 0,9 Mio. Euro (+12,5% yoy) gelegen.Zur Erreichung der Analystenprognosen (MONe: Umsatz 107,6 Mio. Euro; EBITDA 2,1 Mio. Euro) seien in Q4 insbesondere ergebnisseitig noch signifikante Zuwächse notwendig, allerdings sollten die Immobilienerträge nochmals deutlich zulegen. Die aktuelle Guidance für das Gesamtjahr (Umsatz 105,0 bis 110,0 Mio. Euro; EBITDA 1,8 bis 2,3 Mio. Euro) sei im Rahmen der Zahlen bestätigt worden. Für Q4 erwarte der Vorstand einen Umsatz von 30,0 Mio. Euro, womit Netfonds im Gesamtjahr in etwa auf Höhe der Umsatz-Schätzung des Analysten landen dürfte. Die Zielbandbreite für das EBITDA impliziere in Q4 eine 50%ige Ergebnissteigerung.Insgesamt setze der Konzern seinen Wachstumskurs weiter fort. Wenngleich die Erreichung des diesjährigen Ergebnisziels ambitioniert erscheine, habe Netfonds mit der jüngsten Gewinnung der Exklusivpartnerschaft die Stärke seiner Abwicklungsplattform auch für den Versicherungsbereich untermauern können.Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 28,00 Euro. (Analyse vom 28.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link