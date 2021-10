Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (12.10.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin fest.Netfonds habe gestern bekannt gegeben, dass die Assets under Administration (AuA) einen neuen Höchststand erreicht hätten. Der Anstieg auf 20,1 Mrd. Euro (+6,4% qoq; +26,4% yoy) verdeutliche in Verbindung mit der überproportionalen Zunahme des margenstarken Bereichs "Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement" einmal mehr die ausgezeichneten Perspektiven des Finanzdienstleisters.Positiv hervorzuheben sei der starke Zuwachs bei den Assets under Management (AuM: +30% yoy), die der NFS Hamburger Vermögen sowie der NFS Capital AG zugeordnet würden. Die im Verhältnis margenschwächeren Bereiche Depotgeschäft und Fondsadvisory hätten hingegen unterproportional zugelegt (AuA: +16,4% bzw. +17,9% yoy). Auf die AuM entfalle nach einem sukzessiven Anstieg bereits 11% des Investmentbestands. Laut Vorstand könnte diese Quote langfristig auf 30 bis 50% zunehmen und damit zu einer erheblichen Margenexpansion beitragen.Nachdem Netfonds in H1/21 die Nettoerträge (+19,6% yoy) und das EBITDA (+120,2% yoy) bereits deutlich habe steigern können, erwarte Weidhüner im dritten Quartal (Nettoerlös: 8,4 Mio. Euro bzw. +25,4% yoy; EBITDA: 1,0 Mio. Euro bzw. +143,9% yoy) u.a. aufgrund des CareFlex-Starts sowie des Ausbaus im Immobiliensegment eine nochmals anziehende Wachstumsdynamik.Nach einem Rekordstand bei den verwalteten Assets dürften die Veröffentlichung erfreulicher Q3-Zahlen sowie einer Mittelfristguidance den positiven Newsflow aufrechterhalten. Nach Fortschreibung des DCF-Modells des Analysten ergebe sich ein neues Kursziel von 52,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro).Unser Rating für die Netfonds-Aktie lautet unverändert "kaufen", so Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 12.10.2021)