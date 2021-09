Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (31.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin fest.Netfonds habe im Zuge des jüngst veröffentlichten H1-Berichts die von den Aktienanalysten von der Montega AG erwartete Guidance-Erhöhung vorgenommen. Trotz der gestiegenen Bewertung sähen die Aktienanalysten sowohl kurz- als auch mittelfristig weitere Kurstreiber.Die im Vorjahresvergleich auf 18,9 Mrd. Euro (+23,5% yoy) erhöhten Assets under Administration hätten den Grundstein für einen zweistelligen Anstieg bei den Brutto- (+24,3% yoy) und Nettoerlösen (+13,1% yoy) gelegt. Die Umsatzdynamik sei dabei vor allem von den Segmenten Wholesale (+21,4% yoy; Anteil: 55,6%) sowie Regulatory & Technology (+61,1%; Anteil: 36,0%) getragen worden. Der unterjährig stark schwankende Immobilienbereich (-33,6% yoy; Anteil: 8,4%) solle laut Management im zweiten Halbjahr wieder an Traktion gewinnen. Wenngleich das EBITDA erneut überproportional um 118,2% yoy zugelegt habe, habe eine Einmalbelastung für den Start der finfire-Plattform im Investmentbereich in Höhe von 0,3 Mio. Euro eine noch stärkere Dynamik in der Bottom-Line verhindert.Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung habe Netfonds, wie von den Aktienanalysten von der Montega AG erwartet, die ergebnisseitige Prognose für 2021 konkretisiert. Das Unternehmen avisiere nunmehr ein EBITDA in der Bandbreite von 6,0 bis 7,2 Mio. Euro (zuvor: 5,5 bis 6,5 Mio. Euro; MONe: 7,1 Mio. Euro). Die aufgrund der volatilen Bruttoerlöse aussagekräftigste Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz solle zwischen 17,0% und 19,5% liegen (MONe: 19,5%). Angesichts höher als von uns erwarteter Abschreibungen (+62,6% yoy in H1), die aufgrund der HGB-Bilanzierung vor allem auf den Firmenwert des Ende 2020 akquirierten GSR Maklerverbunds entfallen dürften, passen wir unsere Prognosen an, so die Aktienanalysten von der Montega AG.Nach der Prognoseanhebung infolge starker Q2-Zahlen würden die Veröffentlichung einer Mittelfristguidance sowie eine intensivierte Investorenkommunikation kurzfristig nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG weitere Kurstreiber darstellen. Auch mittel- und langfristig sähen die Aktienanalysten intakte Markttrends, die im Finanz- und Versicherungsbereich insbesondere das Wachstum von Technologieplattformen wie dem finfire-Portal begünstigen würden.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 50,00 Euro für die Netfonds-Aktie. (Analyse vom 31.08.2021)