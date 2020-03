Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (27.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Die Netfonds AG habe vergangene Woche über die bisherigen Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Geschäftsmodell berichtet und dabei betont, dass die Marktverwerfungen das Unternehmen insgesamt deutlich schwächer treffen würden als gemeinhin angenommen werde.Vor allem im Wholesale- und Regulatory-Geschäft könne sich Netfonds den Folgen des Corona-Virus' nicht gänzlich entziehen. Die von Netfonds administrierten Assets (AuA) hätten sich von ihrem Höchststand im Februar (11 Mrd. Euro) um ca. 12% auf 9,6 Mrd. Euro reduziert. Damit habe das Unternehmen jedoch insgesamt deutlich besser abgeschnitten, als die Korrektur an den Aktienmärkten vermuten ließe (YTD DAX: -34,7%; SDAX: -35,4%; Stoxx 600: -35,7%). Im Vergleich zum Vorjahr seien die AuA zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar noch um ca. 1,0 Mrd. Euro (12%) angestiegen, was vor allem auf ein solides Neugeschäft hindeute. Allerdings handle es sich hierbei nur um im Depotgeschäft verwaltete Assets. Die eigenen Assets under Management in der Vermögensverwaltung NFS Hamburger Vermögen sowie die Assets aus dem Haftungsdach-/Fondsadvisory-Geschäft dürften nach Erachten des Analysten etwas stärker korrigiert haben (9M 2019: 4,2 Mrd. Euro).In der Versicherungsvermittlung sowie dem Immobiliengeschäft spüre Netfonds bislang keine starken Rückgänge und rechne im Vorjahresvergleich mit einer konstanten Geschäftsentwicklung. Der Analyst gehe zudem davon aus, dass es in der Versicherungsvermittlung im Falle eines corona-bedingten temporären Geschäftsrückganges zu Nachholeffekten nach überstandener Krise kommen dürfte. Über die Plattform finfire direct könnten inzwischen online Beratungen und Depoteröffnungen durchgeführt werden, sodass die Netfonds-Berater laut Unternehmen auch während des Kontaktverbots eine dynamisch steigende Anzahl neuer Kundendepots bei Netfonds eröffnen würden.Insgesamt dürfte Netfonds die aktuelle Marktphase gut überstehen, wobei insbesondere die Länge der Krise sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Markterholung entscheidend sein würden.Nach Anpassung seiner Prognosen bestätigt Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung bei einem reduzierten Kursziel von 26,50 Euro (zuvor: 28,00 Euro). (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link