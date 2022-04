Vor diesem Hintergrund könne der Verlust von 200.000 Abonnenten bei Netflix im vergangenen Quartal für die Zurückhaltung der Verbraucher bei unnötigen Ausgaben sprechen, da andere Rechnungen steigen würden. Vielleicht sei es aber auch nicht allzu überraschend, dass die Konsumenten weniger für Streaming würden ausgeben wollen. Schließlich ebbe die Pandemie ab und das Leben normalisiere sich zusehends. Außerdem bekomme Netflix zunehmend Konkurrenz von anderen Plattformen.



Es werde interessant sein zu beobachten, ob sich die "Netflix-Schwäche" auch in anderen Bereichen des Konsums bemerkbar machen werde. So könnten die Hypothekenzinsen von 5,25 Prozent den Immobilienmarkt belasten. Vielleicht sei es zu früh, eine Rezession im Jahr 2023 auszurufen. Es scheine aber angemessen, die Wachstumserwartungen für das kommende Jahr weiter nach unten zu korrigieren.



Gegenwärtig liege die Wahrscheinlichkeit einer Rezession aus Sicht der Experten bei rund 30 Prozent. Vieles werde dabei von der Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten abhängen. Bei einem anhaltenden Preisanstieg nehme das Risiko zu, dass die Zentralbanken die Zinsen stärker anheben müssten. Sollte sich der Preisdruck normalisieren, könnte die Straffung weniger deutlich ausfallen.



Um die künftige Entwicklung von Wirtschaftswachstum, Inflation und Geldpolitik besser einschätzen zu können, würden noch weitere Daten benötigt. In der Tat scheine derzeit ein Gefühl der Unvorhersehbarkeit zu herrschen, für das die Anleger bei den derzeitigen Bewertungsniveaus nicht entschädigt würden.



Unter diesem Gesichtspunkt sei es vielleicht sinnvoll, sich zurückzulehnen, Netflix zu schauen und sich zu entspannen. (22.04.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die sinkenden Abonnentenzahlen des US-Streamingdienstes Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) könnten Vorbote für eine Abschwächung des Konsums sein, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Renditen hätten in der vergangenen Woche weltweit neue Höchststände erreicht und die Zentralbanken würden sich weiterhin falkenhaft zeigen: James Bullard, Präsident der Federal Reserve von St. Louis, habe eine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte ins Spiel gebracht. US-Notenbankchef Jerome Powell habe bekräftigt, dass zwei oder mehr Anhebungen um 50 Basispunkte möglich seien.Angesichts des Drucks auf die Realeinkommen durch die steigenden Preise gelte es, die Wirtschaftsdaten genau zu beobachten. Denn diese könnten darauf hindeuten, dass die Konjunktur allmählich in Mitleidenschaft gezogen werde.