Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Wiederhole sich die Geschichte? Vielleicht. Bei Netflix lasse sich mit Blick auf die vergangenen über 15 Jahre ein Muster erkennen, das manch einem die Sorgenfalten in die Stirn treiben dürfte. Denn passiere nach 2004 und 2011 nun zum dritten Mal das, was ein Blick auf den Verlauf vermuten lasse, dann stünden Netflixianern unruhige Monate bevor.Mit Disney+ starte in Kürze der Streaming-Ableger von Walt Disney. Apple schicke Apple TV+ ins Rennen. Und der Telekom- und Mediengigant AT&T (u.a. WarnerMedia) arbeite mit Hochdruck am Launch von HBO max. Kurzum: In den von Netflix bisher dominierten Markt der Streaming-Anbieter komme Bewegung. Mehr als Netflixianern lieb sein dürfte. Denn wie die Namen schon sagen: Hier komme nicht irgendwer, sondern drei wahre Giganten.Die Nervosität bei Netflix-Aktionären werde bereits beim ersten Blick auf den Chart erkennbar: Die Aktie - jahrelang sei sie wie am Schnürchen von Hoch zu Hoch gestiegen - sende Warnzeichen. In der kurzfristigen Betrachtung (seit 2017) lasse sich die Ausbildung eines Doppel-Tops erkennen. Noch sei auf Monatsbasis nicht viel verloren. Aber: In der langfristigen Betrachtung werde klar: Die Aktie sei nicht immer nur gestiegen. 2004 und 2011 sei das Papier binnen weniger Monate massiv eingebrochen, habe je rund 80 Prozent ihres Wertes verloren.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: