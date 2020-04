Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Ohne Zweifel profitiere der US-Konzern massiv von den weltweiten Lockdowns. Dadurch würden mehr Menschen die App nutzen und ein Abonnement abschließen. Die Netflix-Aktie kenne derzeit fast nur den Weg nach oben. Viel wichtiger als die Zahl der abgeschlossenen Abos sei bei genauer Betrachtung aber eigentlich ein anderer Faktor. Es gehe um die Zeit, die ein Nutzer auf der Plattform verbringe. Diese Zeit sei die Basis für den monatlichen Preis, den der Streaming-Riese von seinen Nutzern verlange. Denn je länger ein Kunde auf Netflix verbringe, umso mehr Wert erhalte er von dem Service. Nach dieser Logik gestalte Netflix offenbar seine monatlichen Abopreise.Nun hötten die Leute wegen der Quarantäne auf der ganzen Welt viel mehr Zeit für Netflix-Konsum. Am 21. April lege das Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2020 vor und dürfte dabei einen Zuwachs bei Abonnenten (erwartet würden weltweit plus 7 Mio.) und Nutzungszeit verkünden.Das Problem: Um die Profitabilität des immer noch hoch verschuldeten Unternehmens zu steigern, müsste Netflix die Preise erhöhen. Die Zahlen würden das voraussichtlich auch hergeben. Eine Preiserhöhung könnte trotzdem nur schwer durchzusetzen sein. Schließlich gebe es starke Konkurrenz mit Kampfpreisen (Apple TV+ verlange monatlich 4,99 Euro, Disney+ 5,99 Euro). Mit 167 Mio. Abonnenten sei Netflix noch die Nummer eins im Streaming. Disney+ habe jedoch zuletzt die Marke von 50 Mio. zahlenden Nutzer geknackt. Bereits 2025 könnte der US-Konzern laut Analystenschätzungen mehr als 100 Mio. Kunden haben. Wegen dieses Aufholpotenzials und der günstigeren Bewertung favorisiere "Der Aktionär" die Walt Disney-Aktie, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: