Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

267,10 EUR +1,44% (29.08.2019, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

266,10 EUR +0,99% (29.08.2019, 13:05)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

291,77 USD +0,25% (28.08.2019, 22:15)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (29.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videodienstleisters Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Produziert, gestreamt - das sei einmal gewesen. Netflix vollziehe gerade im Kampf gegen Branchengrößen wie Walt Disney und WarnerMedia einen beachtlichen Strategieschwenk - und verärgere damit seine eigenen Nutzer. Hätten zahlende Kunden des Streaming-Pioniers bislang davon ausgehen können, dass Produktionen von Netflix zuerst auf der eigenen Plattform zu sehen sein würden, müssten sie sich jetzt auf eine veränderte Situation einstellen. Netflix werde ab diesem Herbst ausgewählte Produktionen erst in die Kinos bringen und erst mit Verzögerung den eigenen zahlenden Kunden zugänglich machen.So sollten neben "The Irishman" von Martin Scorsese auch "The Laundromat" von Steven Soderbergh erst im Kino ausgestrahlt werden. Darüber hinaus müssten sich Kunden von Netflix auch bei folgenden Titeln gedulden: "Dolemite Is My Name", "The King", "Earthquake Bird", "Marriage Story, "Klaus", "I Lost My Body", "Atlantics" und "The Two Popes".Hintergrund des Strategieschwenks: Netflix möchte auch in Zukunft bei der Jagd auf Oscars mitmachen. Kinobetreiber würden eine Exklusivität von 90 Tagen fordern. Die Regeln zur Teilnahme an den Oscar-Verleihungen indes würden vorschreiben, dass Filme für mindestens sieben Tage in Kinos laufen müssten, ehe sie woanders zu sehen seien.Seien Oscar-Nominierungen und -Gewinne wichtiger als die Zufriedenheit der eigenen Kunden? Diese Frage würden sich Nutzer zurecht stellen. Einer der größten Trümpfe von Netflix, nämlich die Exklusivität der eigenen Inhalte, drohe verloren zu gehen. Kaum vorstellbar, dass zumindest einige (zahlende) Kunden diesen Schritt zum Anlass nehmen könnten, ihr Abonnement zu überdenken, zumal mit Disney+ und HBO max (AT&T WarnerMedia) bald zwei attraktive Alternativen zur Verfügung stehen werden, so Leon Müller von "Der Aktionär" zum Netflix-Titel. (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: