Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

172,80 EUR -4,87% (10.06.2022, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

181,275 USD -5,96% (10.06.2022, 16:02)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix sei noch immer der unangefochtene Marktführer im Bereich des Abo-basierten Video-Streamings - trotz zahlreicher Wettbewerber. Gleiches gelte beim Audio-Streaming für Spotify. Dennoch seien beide Aktien in den vergangenen Monaten massiv unter Druck geraten. Die Schwächen des einen Streaming-Dienstes seien jedoch nicht unbedingt auch die Schwächen des anderen.Entsprechend habe jüngst Andrew Marok von Raymond James gewarnt, dass Anleger nicht davon ausgehen sollten, dass alle Herausforderungen, mit denen Netflix konfrontiert sei, auch automatisch für Spotify gelten würden. Sicherlich seien beide Aktien aufgrund von verpassten Erwartungen in ihrem ersten Quartal, Rezessionssorgen und einem allgemein schwachen Marktumfeld für Wachstumsaktien unter Druck geraten.Audio-Streaming und Video-Streaming in einen Topf zu werfen, sei aber eine "Übergeneralisierung", habe der Analyst jüngst gegenüber Yahoo Finance gesagt. "Das Wettbewerbsumfeld für Musik-Streaming ist sehr viel stabiler ... als zum Beispiel bei Video-Streaming, wo die Content-Eigner immer mehr Kontrolle übernehmen, die Inhalte hinter eine eigene Paywall packen und dann selbst an den Zuschauer ausstrahlen", so Marok."Auf der [Musik-]Seite herrscht eine andere, viel stabilere Dynamik, da die großen Labels den Großteil der Inhalte besitzen und im Wesentlichen von den Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music abhängig sind, um das Wachstum der Branche voranzutreiben." Das bedeute auch, dass die Audio-Streaming-Dienste wohl nicht in einen Preiskrieg mit der Konkurrenz geraten würden, da die Dienste über "Produktdifferenzierung und Netzwerkeffekte" miteinander konkurrieren würden.Marok habe hinzugefügt, dass die von den Diensten vorgenommene Auswahl und die Empfehlungen bei Musik wichtiger seien. Das mache es für die Verbraucher schwerer den Dienst hin und her zu wechseln, da die Empfehlungen besser seien, je länger man auf einer Plattform bleibe, je mehr Playlisten angelegt worden seien und je mehr Daten der Algorithmus verarbeiten könne. Beim Video-Streaming könne man dagegen regelmäßig zwischen den Plattformen wechseln, je nachdem, wo die neuesten interessanten Inhalte verfügbar seien, so der Analyst. Es gehe hier wirklich um die Differenzierung von Inhalten, wo oft nur ein Dienst das jeweilige Angebot bereithalte.Fazit: Beide Firmen seien aussichtsreich. Denn während Spotify sicherlich fester im Sattel sitze und in Sachen Podcasts ein Vorreiter sei, könne Netflix mit spannenden Zukunftsinitiativen beim Gaming und Advertising aufwarten.Zugreifen sollten Anleger aber aktuell weder bei der Spotify- noch bei der Netflix-Aktie - denn das Sentiment gegenüber den Streaming-Playern bleibt schwach und beide Charts zeigen noch immer klar nach unten. Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei den Aktien abzuwarten. (Analyse vom 10.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: