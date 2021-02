Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Netflix laufe es weiterhin bestens. Der Streaming-Anbieter habe zuletzt mit seinen Quartalszahlen auf ganzer Linie überzeugt. Und erwarte bereits dieses Jahr den Break-Even beim freien Cashflow. Das sei nicht zuletzt aufgrund des hochwertigen Contents möglich geworden, das Netflix laufend produziere. Nun warte der Gigant mit dem nächsten Blockbuster auf.Die Fantasy-Romane der "Redwall"-Reihe von Brian Jacques - eine Art "Herr der Ringe" für Tiere - seien mittlerweile über 30 Millionen Mal verkauft worden und hätten weltweit eine riesige Fangemeinschaft. Nun möchte Netflix die Roman-Reihe verfilmen und habe deswegen einen Deal mit dem Verlag Penguin Random House abgeschlossen, der alle Rechte an "Redwall" halte.Netflix habe bekannt gegeben, den Star Patrick McHale für das Schreiben des Drehbuchs verpflichtet zu haben. McHale habe unter anderem die Filmgeschichte der zweifach Emmy-ausgezeichneten animierten Miniserie "Hinter der Gartenmauer" von Cartoon Network geschrieben."Wir könnten nicht erfreuter sein, diesen Deal bekannt zu geben", so Ben Horslen, Publisher bei Penguin Random House. "Diese überaus beliebten Geschichten wurden in die Herzen von Millionen von Lesern eingraviert, und wir freuen uns, mit Netflix zusammenzuarbeiten, um diese geliebten Charaktere für Familien weltweit auf den Bildschirm zu bringen.""Der Aktionär" ist für die Zukunft beider Streaming-Giganten bullish und empfiehlt Investierten, dabeizubleiben, so Emil Jusifov. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix, Walt Disney