Börsenplätze Netflix-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

260,65 EUR -1,92% (11.09.2019, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

260,15 EUR +0,10% (11.09.2019, 15:46)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

286,83 USD -0,40% (11.09.2019, 15:35)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (11.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Aktie des Streaming-Anbieters Netflix stehe gerade unter Druck. Grund dürfte Apples gestrige Keynote sein, auf der der iPhone-Hersteller seinen Streamingdienst vorgestellt habe, welcher eine echte Kampfansage an Netflix und Disney sei.In über 100 Ländern gehe der hauseigene Apple-Streamingdienst im November an den Start. Der Clou: Das Angebot koste nur 4,99 Dollar und liege damit deutlich unter den Preisen der Konkurrenten Netflix und Disney. Experten der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hätten im Vorfeld mit 9,99 Dollar gerechnet. Für Kunden, die eine Apple TV-Box, einen Mac oder ein iPhone erwerben würden, sei der Dienst sogar ein Jahr lang kostenlos.Im Vergleich mit den anderen Anbietern werde eines deutlich: Nach HBO habe Netflix aktuell das zweitteuerste Angebot am Markt.Beim Content sollte Netflix zwar zunächst einmal die Nase vorn haben. Allerdings werde Apple für sein Angebot tief in die Taschen greifen. Rund sechs Milliarden Dollar seien als Budget eingeplant. Neben "The Morning Show" mit Jennifer Anniston solle es zum Start im November auch eine Neuauflage von Steven Spielbergs "Amazing Stories" geben.Anleger sollten vorsichtig bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Netflix.Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.