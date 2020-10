NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.10.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Netflix: Kleiner Rücksetzer möglich - ChartanalyseDie Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 13. Juli 2020 auf ein Allzeithoch bei 575,37 USD geklettert. Seit diesem Hoch konsolidiere der Wert in einer bullischen Flagge und sei dabei am 18. September 2020 auf ein Tief bei 458,60 USD zurückgefallen. Anschließend habe er ein kleines aufsteigendes Dreieck ausgebildet. Aus diesem sei er vorgestern nach oben ausgebrochen. Gestern sei die Aktie der größte Gewinner im NASDAQ 100 gewesen und habe 5,50% zugelegt. Die Oberkante der Flagge sei aber noch ein Stück entfernt, sie verlaufe heute bei 546,99 USD.Ganz kurzfristig könne es zu einem kleinen Rücksetzer kommen. Dabei wäre ein Rückfall bis ca. 491,80 USD möglich. Von dort aus könnte der Wert einen Angriff auf die Oberkante der Flagge starten. Gelinge der Ausbruch, dann wäre Platz für eine weitere Rally bis ca. 575,37 USD und später sogar ca. 730 USD. Ein Rückfall unter 491,80 USD wäre ein Rückschlag für die Bullen und würde auf Abgaben bis ca. 458,97 USD oder sogar ca. 445 USD hindeuten. (Analyse vom 02.10.2020)