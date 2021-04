Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

451,60 EUR +1,14% (01.04.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

539,42 USD +3,40% (01.04.2021, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.In den ersten Monaten der Corona-Krise sei die Netflix-Aktie in die Höhe geschossen, da das US-Unternehmen neue Abonnenten hinzugewonnen habe. In den letzten neun Monaten habe die Netflix-Aktie aber stagniert, da die Anleger sich Sorgen gemacht hätten, dass der zunehmende Wettbewerb im Streaming-Markt und die Wiederbelebung der Wirtschaft im Laufe dieses Jahres zu einem gedämpften Wachstum führen könnten.Das Analysehaus Piper Sandler sehe das offensichtlich als unbegründet an. Am Donnerstag habe man die Coverage für Netflix mit einem "overweight"-Rating und einem Kursziel von 605 USD aufgenommen, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 16% bedeute. Experte Thomas Champion habe geschrieben, dass Netflix konsistente Abonnentenzuwächse demonstriert habe und mit bescheidenen Preiserhöhungen Erfolg gehabt habe, während es "konkurrenzlose Original-Content-Produktion und Qualität" biete. Da die Aktie seit letztem Sommer im neutralen Bereich verharre, sehe er "ein starkes Narrativ für langfristige Gewinne." Das Fazit von Champion: "Angesichts der Stärke des Modells sind wir hier Käufer."Die Netflix-Aktie habe am Freitag die 50-Tage-Linie bei 534,89 USD geknackt und damit ein Kaufsignal generiert. Zudem sei der seit dem Allzeithoch vom 20. Januar diesen Jahres bestehende Abwärtstrend im Intraday-Handel bei 535,37 USD nach oben verlassen worden. Bestätige sich das auf Schlusskursbasis, wäre das ebenfalls ein bullishes Zeichen. Mutige könnten zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:458,25 EUR +2,94% (01.04.2021, 22:26)