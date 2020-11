Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Kuss in einer auf Netflix ausgestrahlten Serie habe in Indien eine Kontroverse ausgelöst. In der Serie "A Suitable Boy" ("Eine gute Partie") würden sich eine hinduistische Frau und ein muslimischer Mann in einem hinduistischen Tempel küssen. Bei der Polizei sei eine Beschwerde gegen zwei Führungskräfte von Netflix in Indien eingegangen, wie der Innenminister des Bundesstaates Madhya Pradesh, Narottam Mishra, auf Twitter mitgeteilt habe.Es gebe in der Serie fragwürdige Szenen, die religiöse Gefühle verletzt hätten. Der Minister habe gesagt, er wolle sich über rechtliche Schritte informieren. Kürzlich habe #BoycottNetflix auf Twitter in Indien getrendet, wie örtliche Medien geschrieben hätten. Netflix habe dazu am Mittwoch auf Anfrage keine Stellung nehmen wollen.In Indien seien Ehen zwischen der hinduistischen Mehrheitsbevölkerung und Muslimen - der größten Minderheit im Land - eine Seltenheit. Würden sich Liebende nicht an diese Konventionen halten, komme es ab und zu sogar zu Morden vermeintlich im Namen der Ehre. Die Gesellschaft sei unter der hindunationalistischen Regierung polarisierter geworden.Die Beschwerde bei der Polizei stamme von einem Jugendanführer der hindunationalistischen Partei, wie der Minister mitgeteilt habe. Der Jugendanführer habe auf Twitter geschrieben, dass Netflix "Love Jihad" fördere. Das sei die Vorstellung radikaler Hindus, dass muslimische Männer hinduistische Frauen heiraten würden, um sie dann zum Islam zu konvertieren und damit die Demografie des Landes zu ändern. Vor einigen Wochen erst habe eine Schmuckfirma einen Werbeclip mit einem hinduistisch-muslimischen Paar zurückgezogen, nachdem es ähnliche Kritik gegeben habe.Doch charttechnisch habe das Papier zuletzt bei 460 Dollar eine wichtige Unterstützung bestätigen können - ein positives Zeichen. Nun sollten allerdings auch unmittelbar Anschlusskäufe folgen. Risikobereite Trader könnten auf eine Erholung in Richtung der oberen Begrenzung des seit Monaten ausgebildeten Seitwärtstrends spekulieren.Langfristig orientierte Anleger warten vorerst weiter ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link