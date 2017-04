XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Das Unternehmen habe gestern nach US-Börsenschluss die Zahlen zum letzten Quartal vorgelegt. Man habe mit 41 Cent je Aktie erneut mehr verdient als erwartet. Netflix habe jedoch beim weltweiten Nutzerwachstum die selbstgesetzte Marke von 5,2 Mio. verfehlt. Stattdessen habe man im letzten Quartal nur 4,93 Mio. neue Kunden gewonnen. Auch in den USA sei das Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben: 1,42 Mio. hätten sich für Netflix entschieden, wobei der Konzern selbst 1,5 Mio. erwartet habe.Da bei den Quartalszahlen besonderes Augenmerk auf das Nutzerwachstum gelegt werde, sei die Aktie nachbörslich auf Tauchstation gegangen. Jedoch habe sich der Kurs in der Folge erholt und sei deutlich ins Plus gedreht.Ein Grund hierfür sei auch ein auf Youtube veröffentlichtes Video von CEO Reed Hastings. Darin nenne er als Ursache für das geringere Wachstum bei den Nutzerzahlen, dass beliebte Serien erst in H2 2017 ausgestrahlt würden: Betroffen davon sei beispielsweise die neue Staffel der Kultserie "House of Cards". Im letzten Jahr habe es schon in H1 neue Folgen der Erfolgsserie gegeben.Die Prognose für die Nutzerzahlen in H1 habe der Konzern bei 8,15 Mio. festgesetzt. Im Jahr 2016 seien es noch 8,42 Mio. Nutzer gewesen, die der Streaming-Anbieter habe gewinnen können. Hastings habe dagegen erklärt, dass Netflix noch enormes Potenzial habe. Weltweit habe man noch lange nicht den Marktanteil erreicht, den man in den USA vorweisen könne.Kommt es bei der Netflix-Aktie zu einem technischen Rücksetzer, kann dieser als Chance zum Neueinstieg genutzt werden, so Fabian Strebin, Redakteur von "Der Aktionär". Denn die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien mehr als überzeugend. (Analyse vom 18.04.2017)Börsenplätze Netflix-Aktie: