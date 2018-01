Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

183,40 Euro +0,66% (16.01.2018, 16:12)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 224,0425 +1,27% (16.01.2018, 16:16)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.01.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Analysten von der Citibank vermuten in einem Report, dass Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt, mit einiger Wahrscheinlichkeit das Videoportal Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) kaufen möchte. Es gibt jedoch Argumente, die dagegen sprechen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der iPhone-Hersteller vermeide normalerweise große Deals: Die größte Akquise sei der Kopfhörerhersteller Beats für ca. drei Mrd. US-Dollar gewesen. Apple werde nun auch die Musikerkennungs-App Shazam kaufen und zahle dafür maximal 400 Mio. US-Dollar. Die Analysten würden annehmen, dass die Steuerreform der US-Regierung unter Präsident Donald Trump das Umdenken hervorbringe.Da Unternehmen in den USA bisher eine relativ hohe Körperschaftssteuer von 35% zahlen würden, hätten viele Unternehmen, darunter auch Apple, Steuersparmodelle entwickelt und würden große Teile ihrer Gewinne ins Ausland verlagern. Mit der Steuerreform sinke der Steuersatz auf 21% und bei der Rückführung der Erträge in die USA werde nicht mehr der volle Satz fällig, sondern nur noch einmalig 8,00 bis 15,5%. Apple zahle laut den Analysten derzeit fast 250 Mrd. US-Dollar ins Ausland. Bei einer Rückführung der Erträge stünden Apple nach Abzug der Steuern ca. 220 Mrd. US-Dollar zur Verfügung, die entweder für Aktienrückkäufe, Dividenden oder eben auch für Übernahmen gebraucht werden könnten.Der Gründer Steve Jobs habe die Musikbibliothek iTunes zum größten Musikgeschäft ausgebaut und der Streaming-Dienst Apple Music habe 27 Mio. Abonnenten. Digitale Videos würden bei Apple jedoch nur einen kleinen Teil ausmachen, während Netflix und Amazon Videodienste mit erstklassigen Eigenproduktionen aufgebaut hätten. Auch Walt Disney arbeite an so einem Angebot. Das "Wall Street Journal" habe mitgeteilt, dass der Konzern eine Mrd. US-Dollar für eigene Produktionen ausgeben wolle, um den Anschluss nicht zu verlieren. Netflix sei mit mehr als 100 Mio. Abonnenten der größte Online-Videodienst weltweit. Durch eine Übernahme wäre Apple auf einmal die Nummer eins und könnte mit Amazon konkurrieren, das ebenfalls stark in seinen Videodienst investiere.Derzeit notiere die Netflix-Aktie um die USD 222,23 (Stand: 12.01.2018). Das Jahreshoch habe bei USD 222,23 (12.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei USD 132,89 (17.01.2017). 28 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy" setzen, 14 auf "hold" und 3 auf "sell". Sie würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von USD 217,86 setzen. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ca. 87 Mrd. US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 16.01.2018)Börsenplätze Netflix-Aktie:XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:183,40 Euro +0,22% (16.01.2018, 16:11)